“الشؤون الإسلامية” تكرم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

كرّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ23، والتي عُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضياً.
وفازت بالمركز الأول في الفرع الأول سندس بديوي، وحصلت على مبلغ 200 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني أسماء زمزمي، وحصلت على مبلغ 185 ألف ريال، فيما فازت بالمركز الثالث رقية برماوي، وحصلت على مبلغ 170 ألف ريال.
أما الفائزات في الفرع الثاني فقد فازت بالمركز الأول رغد آل فرحان، وحصلت على مبلغ 150 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني بيان قاسم، وحصلت على مبلغ 135 ألف ريال، وفازت بالمركز الثالث زهرة محسن، وحصلت على مبلغ 120 ألف ريال.
وجاء الفائزات في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول خلود الصيعري وحصلت على مبلغ 100 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني أحلام السعدون وحصلت على مبلغ 85 ألف ريال، وفازت بالمركز الثالث هبة الصفدي وحصلت على مبلغ 70 ألف ريال.
وفي الفرع الرابع، فقد فازت بالمركز الأول عزوة الحربي وحصلت على مبلغ 60 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني أصالة الزهراني وحصلت على مبلغ 55 ألف ريال، وفازت بالمركز الثالث أنوار الشمري وحصلت على مبلغ 50 ألف ريال.
وفازت في الفرع الخامس بالمركز الأول جميلة الحربي وحصلت على مبلغ 40 ألف ريال، وبالمركز الثاني أمل بنت علاء الدين بالي وحصلت على مبلغ 35 ألف ريال، وبالمركز الثالث ريم آل ناصر وحصلت على مبلغ 30 ألف ريال.
أما الفائزات بالفرع السادس، فقد فازت بالمركز الأول إكرام فلاتة وحصلت على مبلغ 28 ألف ريال، وفازت بالمركز الثاني عائشة السويد وحصلت على مبلغ 26 ألف ريال، وفازت بالمركز الثالث أروى المبيريك وحصلت على مبلغ 24 ألف ريال.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الرعاية والدعم غير المحدود الذي تلقته المسابقة لمدة 23 عاماً يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقرآن الكريم وتعلمه وتعليمه.
وشدد على أن هذا الاهتمام بالقرآن العظيم هو ما سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها حتى هذا العصر المبارك الذي نعيش في نعيمه، مبيناً أن هذه المسابقة تسعى لتشجيع الناشئة المباركة من الأبناء والبنات على حفظ كتاب الله الكريم وإحسان تجويده وتلاوته والعمل بحدوده وأحكامه والتأدب بآدابه ولزوم الوسطية والاعتدال والسمع والطاعة لولاة الأمر.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المسابقة شارك في تصفياتها الأولية أكثر من 3500 متسابق ومتسابقة، تأهل منهم للتصفيات النهائية 119 متسابقاً ومتسابقة فاز منهم 18 متسابقاً و18 متسابقة.