“أرامكو” تعلن نتائج عام 2021 بتحقيق صافي دخل 412 مليار ريال وتوزيع أرباح قدرها 70 مليار ريال

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، اليوم (الأحد)، نتائجها المالية لعام 2021، حيث سجّلت زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال.
وحافظت أرامكو السعودية على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير، وأعلنت توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال عن الربع الرابع من عام 2021، ليتم توزيعها في الربع الأول من عام 2022.
كما أوصى مجلس إدارة أرامكو برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المُبقاة ومنح سهم لكل عشرة أسهم، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على إصدار وتوزيع هذه الأسهم.
وبذلك تكون توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بإجمالي 281 مليار ريال، إضافة إلى مِنَح الأسهم.
من جانب آخر، أوضحت الشركة تفاصيل استراتيجيتها للنمو في أعمالها بقطاع التنقيب والإنتاج، والتي تتضمن الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، واحتمال زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50% بحلول عام 2030.
وفي أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، تخطط الشركة لتوسيع قدرة تحويل ما يصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم من السوائل إلى كيميائيات لخلق قيمة إضافية ومستدامة من برميل النفط. كما تعتزم أرامكو السعودية أيضًا تطوير قدراتها في إنتاج وتصدير الهيدروجين، وأن تصبح رائدة عالميًا في احتجاز وتخزين الكربون. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف “أرامكو” الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول الطبيعية الخضراء، حيث تسعى إلى تحقيق طموحها للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية التي تقع ضمن النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050، ويتضمن ذلك وصول انبعاثات غاز الميثان في أعمال التنقيب والإنتاج إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030.
بدوره، قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، عام 2021 كان متميزًا للغاية بالنسبة للشركة من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمار في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة (كوفيد-19). وتبرهن نتائجنا القوية على تركيزنا الثابت على استراتيجية النمو طويلة الأجل، والتي تستهدف تعزيز القيمة لمساهمينا، وفي الوقت نفسه تؤكد على انضباطنا المالي ومرونتنا في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.
وأضاف أن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. ويشمل ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات.