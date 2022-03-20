أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، وظيفة شاغرة لشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتحول.
وأوضح أنه يشترط أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير كحد أدني في إدارة الأعمال أو تخصص مطابق، ولديه خبرة 10 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن 5 سنوات بدور قيادي إداري ويفضل بعض الخبرة بالقطاع الصحي في مجال التخطيط الاستراتيجي، وأن يتقن اللغة الإنجليزية بشكل كامل.
وأبانت أن مهام ومسؤوليات الوظيفة هي إدارة أنشطة التخطيط الاستراتيجي على مستوى الجهات التابعة للتجمع والمساعدة على تطويرها ومراقبة تنفيذها وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة، والاطلاع على أفضل الممارسات وعلى ما يستجد في مجال التجمع بهدف تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم من خلال الرابط.