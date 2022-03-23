“البيئة”: هذه السلوكيات تجعل نمط حياتك صديقًا للبيئة في البيت وفي المكتب وعند ممارسة الهوايات

حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الجميع لاتباع أنماط حياة صديقة للبيئة سواء في المنزل أو المكتب أو حتى خلال ممارسة الهوايات.
وأوضحت الوزارة أن نمط الحياة الصديق للبيئة في أي مجال كان؛ سيسهم في ترك أثر كبير سيبقى ويتعدى لأجيال لاحقة.
وأشارت إلى عدد من تلك السلوكيات الصديقة وفي مقدمتها ترشيد استهلاك المياه، إذ إن معدل استهلاك الفرد منها سنوياً يقدر بـ 120 ألف لتر تقريباً، لافتة إلى أهمية التقليل من انبعاثات إنتاج الطاقة باستخدام إضاءة صديقة للبيئة، وتقليل استخدام الأكواب ذات الاستخدام الواحد، وعدم هدر الطعام.
وأبانت أن من السلوكيات التبرع بالملابس الفائضة، واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل استخدام الورق في أماكن العمل، كما أنه يجب عند ممارسة الهوايات والأنشطة يجب الحرص على اتباع طرق صحيحة تحافظ على البيئة. وفق “أخبار 24”.
اجعل من نمط حياتك صديقًا للبيئة
في بيتك أو في مكتبك أو وقت ممارسة هوايتك.#بيئتنا_مسؤوليتنا pic.twitter.com/1AMJXxAowo
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) March 22, 2022