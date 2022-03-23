“رينارد” يوجه هذا الطلب للاعبي “الأخضر” قبل مواجهة “الصين”

طالب المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، اللاعبين بالتحلي بالهدوء والتركيز خلال المباراة التي ستجمعهم بنظيرهم الصيني.
وأوضح رينارد، خلال كلمته للاعبين على هامش مران يوم أمس (الثلاثاء)، أن التركيز وعدم الاندفاع هما أهم شيئين يطلبهما من الفريق، مشيرًا إلى أن الفريق سيُسجل الأهداف حال التزم بهما.
ويختتم الأخضر اليوم (الأربعاء) استعداداته بحصة تدريبية عند السادسة والنصف مساءً على استاد الشارقة الرياضي على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.وفق “أخبار 24”.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الصيني يوم (الخميس) المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم.