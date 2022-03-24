بالفيديو.. هكذا مثلت الشابة رزان العقيل المملكة في جلسة مجلس الأمن

شاركت السعودية رزان العقيل في إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي رفيعة المستوى ممثلة عن فئة شباب المجتمع المدني.
وطالبت العقيل خلال كلمتها بضرورة منح الشباب فرصة المشاركة في صنع القرارات، مضيفة للمسؤولين: “نحن أبناؤكم.. قرارات شملنا تؤكد إيمانكم بقدراتنا، وتنفيذها هو في فرص المشاركة الفعالة في صنع القرارات في مجتمعاتنا نحو التنمية وإعدادنا لقيادة المستقبل”.
وأشارت إلى أنها واحدة من أكثر من 100 مليون شابة وشاب عرب، حملت صوتهم أمانة على صدرها ونقلت رسالتهم لمجلس الأمن. وفق “أخبار 24”.
وقدمت العقيل الشكر لمجلس الأمن لمنحها هذه الفرصة، مؤكدة تطلع الشباب لمنحهم المزيد من الفرص في المستقبل.
“أنا واحدة من أكثر من 100 مليون شابة وشاب عربي… نحن أبناؤكم وقرارات شملنا تؤكد إيمانكم بقدراتنا.”
الشابة السعودية رزان فرحان العقيل خلال حديثها في جلسة مجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.https://t.co/FnyB7SWdOJ pic.twitter.com/opODfmD0fR
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 24, 2022