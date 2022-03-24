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جديد المحليات > بالفيديو.. هكذا مثلت الشابة رزان العقيل المملكة في جلسة مجلس الأمن
25/03/2022   2:11 ص

بالفيديو.. هكذا مثلت الشابة رزان العقيل المملكة في جلسة مجلس الأمن

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شاركت السعودية رزان العقيل في إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي رفيعة المستوى ممثلة عن فئة شباب المجتمع المدني.

وطالبت العقيل خلال كلمتها بضرورة منح الشباب فرصة المشاركة في صنع القرارات، مضيفة للمسؤولين: “نحن أبناؤكم.. قرارات شملنا تؤكد إيمانكم بقدراتنا، وتنفيذها هو في فرص المشاركة الفعالة في صنع القرارات في مجتمعاتنا نحو التنمية وإعدادنا لقيادة المستقبل”.

وأشارت إلى أنها واحدة من أكثر من 100 مليون شابة وشاب عرب، حملت صوتهم أمانة على صدرها ونقلت رسالتهم لمجلس الأمن. وفق “أخبار 24”.

وقدمت العقيل الشكر لمجلس الأمن لمنحها هذه الفرصة، مؤكدة تطلع الشباب لمنحهم المزيد من الفرص في المستقبل.

بالفيديو.. هكذا مثلت الشابة رزان العقيل المملكة في جلسة مجلس الأمن

جديد المحليات
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