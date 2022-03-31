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جديد المحليات > “إنفاذ” يشرف على مزاد هجين يجرى لأول مرة لعقارات كبرى في الرياض
31/03/2022   2:21 م

“إنفاذ” يشرف على مزاد هجين يجرى لأول مرة لعقارات كبرى في الرياض

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أشرف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أمس (الأربعاء)، على إقامة أول مزاد عقارات هجين، لعرض 8 عقارات كبرى تتجاوز مساحاتها 40 ألف متر مربع بمدينة الرياض.

وأوضح المركز أن المزاد سمي بـ”الهجين” لكونه يجمع بين نوعين من المزادات التي يشرف عليها المركز وهي الإلكترونية والحضورية، ويتنافس فيه المزايد بمضربه في قاعة المزاد أو من خلال جهازه المحمول من أي مكان.

يذكر أن تجربة المزاد “الهجين” تعد تطويرًا لحلول بديلة تسهم في تسريع التصفيات واستيفاء الحقوق وإعادة الأموال إلى المستفيدين، وتعظيم قيم الأصول من خلال توظيف التقنية مع استغلال الخبرة التسويقية في ابتكار خيارات للمزايدة للوصول إلى أكبر شريحة من المزايدين باختلاف تفضيلاتهم. وفق “أخبار 24”.

“إنفاذ” يشرف على مزاد هجين يجرى لأول مرة لعقارات كبرى في الرياض

جديد المحليات
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