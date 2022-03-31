“البريد السعودي” يصدر طابعًا بريديًا احتفاءَ بمئوية الجريدة الرسمية “أم القرى”

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، إصدار طابع بريدي بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجريدة الرسمية في المملكة “أم القرى”.
ويعكس الطابع صورة تاريخية ترمز للعدد الأول من الجريدة، والذي صدر يوم الجمعة الموافق 15 جمادى الأولى من سنة 1343 هجرية، لتكون أقدم جريدة عرفها السعوديون، في عهد الملك المؤسس، ومقرها مكة المكرمة.
وتأتي أهمية أم القرى، من كونها أول جريدة في العهد السعودي، والمنبر الرسمي لتاريخ البلاد المعاصر، على امتداد قرن من الزمان، حتى باتت المرجع الأساسي، والموثوق للقرارات والأحداث التاريخية في السعودية، ولكل من يرغب في التعرف على ملامح الثقافة، والفكر والأدب والتاريخ للدولة السعودية، ولتكون منذ نشأتها ذاكرة الوطن، ومخزونًا للحراك الثقافي والاجتماعي في المملكة، ومعبرة عن مسيرة النهضة والإصلاح، التي قادها الملك عبد العزيز خلال فترة حكمه. وفق “أخبار 24”.