صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية مع “إس تي سي” لإنشاء شركة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء

أعلن “صندوق الاستثمارات العامة”، أمس (الخميس)، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ومتخصصة في مجال إنترنت الأشياء.
وأوضح الصندوق أن شروط الاتفاقية تتمثل في الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف دعم تبني هذه التقنيات داخل المملكة، مبيناً أن ملكية الشركة ستكون 50% للصندوق و50% لـمجموعة stc، والتي ستتخذ الرياض مقراً لها.
وأضاف أن الشركة ستعمل على تنمية حجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة، ليصل إلى 10.8 مليار ريال، وستساعد على تمكين قطاع إنترنت الأشياء في المملكة مع تحقيق نمو واعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق استراتيجية النمو لمجموعة stc مع المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتابع أنها ستركز على دعم قطاع التصنيع الذكي وقطاع النقل اللوجستي الذكي، بالإضافة إلى تطوير المدن الذكية بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع الاقتصاد من خلال إطلاق وتمكين عدة قطاعات واعدة، وتوطين التقنيات والمعرفة مع تطوير الاقتصاد الرقمي.
ونوه إلى أن الشركة ستعمل على الاستفادة من خبرات شركاء تقنيات إنترنت الأشياء، بما في ذلك مجموعة stc، والنمو المستمر لتصبح “محطة واحدة” لتوفير العديد من حلول تقنيات إنترنت الأشياء، كما أنها ستقدم حلولا في العديد من المجالات مثل؛ إدارة وتنفيذ المشاريع والاستشارات والخدمات والتدريب، إلى جانب تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم تبني تقنيات إنترنت الأشياء. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد إن الشراكة ستعزز جهود الصندوق بتوطين أحدث التقنيات والمعرفة مع الاستمرار في تطوير الاقتصاد الرقمي في المملكة، بالإضافة إلى أنها ستساهم في خلق فرص اقتصادية فريدة، وتوفير وظائف نوعية، كما ستطور من إنتاجية وكفاءة العمليات للجهات التي ستتبنى حلول إنترنت الأشياء.
وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس عليان الوتيد أنه تم تحديد إنترنت الأشياء في استراتيجية إس تي سي “DARE 2.0” وهو من ضمن مجالات الاستثمار الخمسة التي سيتم التركيز عليها، مبيناً أنه يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بإطلاق قطاعات واعدة، مع دعم مبادرات التحول الرقمي في المملكة.