مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة و”التعافي” وارتفاع طفيف في الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار انخفاض الحالات الحرجة، واستقرار حالات التعافي، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 8 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 751404 إصابات بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 6 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 84 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 290 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 736013 حالة. وفق “أخبار 24” .
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس الذي لم يشهد تسجيل أي وفاة جديدة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9053 حالة وفاة.