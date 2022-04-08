قائد قوات أمن العمرة يدعو الجميع للتقيد بمواعيد تصاريح “اعتمرنا”

حث قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي جميع القادمين لأداء العمرة على التقيد بمواعيد التصاريح الصادرة عبر “اعتمرنا”، لضمان سهولة تأدية العبادات.
وقال اللواء البسامي إنه من المتوقع حضور كثافات عالية من المعتمرين خلال الساعات القادمة، بما فيها غداً (الجمعة)، مشيراً إلى أن جميع الجهات المسؤولة جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن.
ووجه رسالة شكر لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على التوجيه والمتابعة لتقديم كافة التسهيلات للمصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.
قائد قوات أمن العمرة:
•نشكر أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل
على التوجيه والمتابعة لتقديم كافة التسهيلات للمصلين والمعتمرين خلال شهر #رمضان
•ندعو الجميع للتقيد بمواعيد التصاريح الصادرة عبر #اعتمرنا ضماناً لسهولة تأديتهم للعبادات. pic.twitter.com/ZrNLbye5E0
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 7, 2022
وفق “أخبار 24”.