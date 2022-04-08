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جديد المحليات > قائد قوات أمن العمرة يدعو الجميع للتقيد بمواعيد تصاريح “اعتمرنا”
08/04/2022   3:40 ص

قائد قوات أمن العمرة يدعو الجميع للتقيد بمواعيد تصاريح “اعتمرنا”

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حث قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي جميع القادمين لأداء العمرة على التقيد بمواعيد التصاريح الصادرة عبر “اعتمرنا”، لضمان سهولة تأدية العبادات.

وقال اللواء البسامي إنه من المتوقع حضور كثافات عالية من المعتمرين خلال الساعات القادمة، بما فيها غداً (الجمعة)، مشيراً إلى أن جميع الجهات المسؤولة جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن.

ووجه رسالة شكر لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على التوجيه والمتابعة لتقديم كافة التسهيلات للمصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

وفق “أخبار 24”.

قائد قوات أمن العمرة يدعو الجميع للتقيد بمواعيد تصاريح “اعتمرنا”

جديد المحليات
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