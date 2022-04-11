في 48 ساعة.. تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 300 مليون ريال

بلغت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري عقب صدور الموافقة الملكية، أكثر من 300 مليون ريال في أول 48 ساعة من انطلاقها، بينما بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، أكثر من مليار و780 مليون ريال بإجمالي عمليات تجاوز 23 مليون عملية تبرع.
ودشنت الحملة بتبرع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال، وتوالت بعدها التبرعات من كبار المانحين في القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد من مختلف شرائح المجتمع.
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، قد أطلقت الحملة عبر منصة إحسان في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك عبر تغطية مباشرة من مقر الحملة، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن منصة إحسان تحظى بلجنة إشرافية مكوّنة من 12 جهة حكومية، تعمل على التحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة عالية ومحكمة أسهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.
وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالنفع على مختلف المجالات الخيرية الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها.