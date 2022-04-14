“البريد السعودي”: هذه الحالات مستثناة من دفع الرسوم الإدارية على الشحنات القادمة من الخارج

أوضحت مؤسسة البريد السعودي “سبل” الحالات المستثناة من دفع الرسوم الإدارية على الشحنات القادمة من خارج المملكة.
وذكرت أن الرسوم الإدارية عبارة عن مبالغ يتم تحصيلها مقابل التكاليف والنفقات الإدارية التي تؤديها نيابة عن العملاء على الشحنات الدولية الواردة من الدول الأعضاء في اتحاد البريد العالمي.
وأضافت أن هذه الرسوم تُفرض على الشحنات التي تصدر عليها فاتورة ضريبة القيمة المضافة، ويستثنى منها الشحنات التي يتم إصدار بيان جمركي لها مستقل، وشحنات عالمية، والشحنات المرتبطة بعملاء “أوفر”، والشحنات بقيمة ألف ريال وأعلى. وفق “أخبار 24”.
ونبهت بإمكانية الاطلاع على كيفية احتساب الرسوم على الرابط المخصص لذلك.