أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، انخفاض الإصابات الجديدة مسجلة 103 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 7 حالات عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 63 حالة.
وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل 255 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 738266 حالة من أصل 752291 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9063 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.