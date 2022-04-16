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رياضة > ضربة موجعة.. الأهلي يعلن رسميا تفاصيل إصابة “دانكلير” ومدة غيابه عن الملاعب
16/04/2022   5:13 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يعلن رسميا تفاصيل إصابة “دانكلير” ومدة غيابه عن الملاعب

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضربة قوية، بإصابة أحد محترفيه الأجانب، قبل استكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن الأهلي، عبر بيان رسمي، مساء الجمعة، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها البرازيلي دانكلير، أثبتت إصابته بكدمة في الركبة اليمني، وتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي، أن اللاعب تقرر أن يغادر إلى البرازيل؛ من أجل الدخول في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر في عيادة متخصصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي، قبل العودة إلى جدة لاستكمال برنامجه المعد له. وفق “أخبار 24”.

وتعرض محترف الأهلي “دانكلير” للإصابة في أحد تدريبات فريقه خلال فترة التوقف الحالية.

يذكر أن اللاعب البرازيلي دانكلير، انضم إلى صفوف الأهلي، في صيف 2021، وشارك في 23 مباراة من أصل 25 لفريقه في الدوري هذا الموسم.

ضربة موجعة.. الأهلي يعلن رسميا تفاصيل إصابة “دانكلير” ومدة غيابه عن الملاعب

رياضة
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