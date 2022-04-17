بدء التسجيل في الدفعة الثالثة للأكاديمية السعودية اللوجستية

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثالثة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين.
وأوضحت أن البرامج التدريبية تضم أربعة تخصصات، هي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، وأخيرًا التسويق وخدمة العملاء، مبينةً أن التسجيل بدءاً من اليوم (الأحد)، وحتى 8 مايو 2022، بينما ستبدأ الدراسة في 12 يونيو 2022.
وأضافت أنها تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في 7 قطاعات، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية وإدارة المخازن. وفق “أخبار 24”.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثالثة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على شروط التسجيل.