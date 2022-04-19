أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” اليوم (الثلاثاء)، إطلاق الحجز الإلكتروني للمرحلة الأولى من مشروع “نساج تاون النرجس” الجديد لمستفيدي برنامج “سكني” في شمال مدينة الرياض.
وقالت الشركة إن المشروع يوفّر 455 فيلا سكنية، ويقع على مساحة تُقدر بأكثر من 716 ألف م2، وتتراوح مساحات الفلل ما بين 250-425م2، حيث سيُتاح الحجز عبر موقع ومنصة “سكني”.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المشروع يأتي امتداداً لنحو 28 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة، بمتوسط أسعار 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.