أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعاً في الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استقرار منحنى الحالات الحرجة، وحالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 10 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 752848 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس الذي لم يشهد تسجيل أي وفاة جديدة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9072 حالة وفاة.
ولفتت إلى استقرار منحنى الحالات الحرجة؛ حيث لم تغادر أي حالة العناية المركزة خلال اليوم، ليبقى إجمالي عدد الحالات الحرجة عند مستوى الأمس البالغ 56 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 240 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 739536 حالة.