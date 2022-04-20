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رياضة > الهلال يخطط للتعاقد مع هداف المنتخب الإيطالي
20/04/2022   10:10 م

الهلال يخطط للتعاقد مع هداف المنتخب الإيطالي

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كشفت تقارير عن تخطيط نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ولاعب تورينو، أندريا بيلوتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع نادي الهلال وفقًا لـ “نابولي كالتشيو 24” الإيطالي بيلوتي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويملك بيلوتي الذي ينتهي تعاقده مع تورينو بنهاية الموسم الجاري العديد من العروض الأوروبية بخلاف عرض الهلال.

وشارك بيلوتي مع تورينو خلال 247 مباراة وسجل وسجل 110 هدف وصنع 28 آخرين منذ انتقاله لصفوف الفريق قادما من باليرمو صيف 2015. وفق “أخبار 24”.

الهلال يخطط للتعاقد مع هداف المنتخب الإيطالي

رياضة
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