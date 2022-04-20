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رياضة > الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا
20/04/2022   10:10 م

الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

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سيطر فريق نادي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلن حساب دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” التشكيلة المثالية التي ضمت 6 لاعبين من نادي الهلال و3 من شباب الأهلي دبي الإماراتي.

كما تواجد حارس مرمى نادي الدحيل القطري، صلاح زكريا ومدافع الوحدات الأردني، محمد الدميري في تشكيلة الجولة الرابعة. وفق “أخبار 24”.

وجاء التشكيل المثالي للجولة كالآتي: “صلاح زكريا، علي البليهي، محمد الدميري، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، غانييف، كارتابيا، سالم الدوسري، توماس أولسن، إيغالو”.

اسيا

الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

رياضة
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