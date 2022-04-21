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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” تعتزم إطلاق البيئة التنظيمية للتقنيات الناشئة وتدعو المهتمين للمشاركة
21/04/2022   8:12 م

“هيئة الاتصالات” تعتزم إطلاق البيئة التنظيمية للتقنيات الناشئة وتدعو المهتمين للمشاركة

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عزمها إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة بهدف خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة، من خلال توضيح وتطوير التنظيمات والممكنات اللازمة لتنمية سوق التقنيات الناشئة.

وأوضحت أن البرنامج سيمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسريع التحول الرقمي لدى كافة القطاعات، إضافةً إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من هذه التقنيات.

ودعت الهيئة جميع مقدمي خدمات التقنيات الناشئة – الراغبين في مشاركة نماذج العمل أو الحلول أو الخدمات الخاصة بهم- إلى إبداء الاهتمام عبر التسجيل في موقع الهيئة، حيث سيتم استقبال الطلبات يوم 10 مايو للعام الجاري.

"هيئة الاتصالات" تعتزم إطلاق البيئة التنظيمية للتقنيات الناشئة وتدعو المهتمين للمشاركة

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تعتزم إطلاق البيئة التنظيمية للتقنيات الناشئة وتدعو المهتمين للمشاركة

جديد المحليات
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