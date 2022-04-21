مجمع الملك فهد يعلن طباعة القرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، طباعة الإصدار الجديد للقرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير المكي.
وأوضح المجمع أن هذه الطبعة تتميز بأنها لأول مره تطبع في مجمع الملك فهد، ويوافق المصحف الكريم برواية البزي عن ابن كثير المكي في صفحاته المصحف الكريم المطبوع في المجمع وفق رواية حفص الذي تبدأ كل صفحة فيه بآية وتنتهي بآية.
وأبان بأن إطلاق هذه الطبعة يأتي مواكبة للدعم غير المحدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين أوليا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة. وفق “أخبار 24”.