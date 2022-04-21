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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2022
21/04/2022   8:11 م

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2022

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 0.4%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 %، لافتة إلى أن انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7%، والزراعية بنسبة 0.5% ساهم في الحد من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأرجعت ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5% ، إلى ارتفاع سعر قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.وفق “أخبار 24”.

وكشفت مؤشرات الهيئة عن انخفاض أسعار الفلل بنحو 7.4%، والشقق بنسبة 3.4%، والبيوت بـ 1.2%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تُسجل أي تغير نسبي يذكر.

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“الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2022

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