“الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2022

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 0.4%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 %، لافتة إلى أن انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7%، والزراعية بنسبة 0.5% ساهم في الحد من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وأرجعت ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5% ، إلى ارتفاع سعر قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، على أساس سنوي، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.وفق “أخبار 24”.
وكشفت مؤشرات الهيئة عن انخفاض أسعار الفلل بنحو 7.4%، والشقق بنسبة 3.4%، والبيوت بـ 1.2%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تُسجل أي تغير نسبي يذكر.