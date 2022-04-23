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جديد المناطق > “التجارة” تفنّد مقطعاً متداولاً يزعم وجود “غش وتلاعب” بأوزان أكياس الأرز
23/04/2022   1:19 م

“التجارة” تفنّد مقطعاً متداولاً يزعم وجود “غش وتلاعب” بأوزان أكياس الأرز

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كشف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، ملابسات مقطع فيديو متداول يزعم فيه شخص وجود غش وتلاعب في أوزان أكياس الأرز.

وأوضح “الحسين”، أن المقطع المتداول الذي يظهر فيه شخص يزعم وجود غش وتلاعب بأوزان أكياس الأرز “قديم”، مبيناً أن وزارة التجارة سبق وأكدت في حينه عدم صحة ما جاء في هذا المقطع.

وبيّنت الوزارة، أن الميزان المُستخدم في المقطع المتداول مُخصص للحلويات والمكسرات ويحمل وعاء خارجياً من الاستيل يزن كيلو جراماً، لافتةً إلى أنه تتم برمجة الميزان إلكترونياً بناقص كيلو “وزن الوعاء”.

وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تفنّد مقطعاً متداولاً يزعم وجود “غش وتلاعب” بأوزان أكياس الأرز

جديد المناطق
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