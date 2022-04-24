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جديد المحليات > في ذكرى رحيله.. صورة تاريخية تجمع الأمير سعود الفيصل مع الملك فهد خلال إحدى المناسبات
24/04/2022   9:46 ص

في ذكرى رحيله.. صورة تاريخية تجمع الأمير سعود الفيصل مع الملك فهد خلال إحدى المناسبات

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك الراحل مع الأمير سعود الفيصل، الملقب بفارس الدبلوماسية العربية، وعميد وزراء الخارجية في العالم.

وأظهرت الصورة الملك الراحل وهو يتشاور مع الأمير سعود الفيصل خلال مشاركتهما في إحدى المناسبات الرسمية الخارجية.

وجاء نشر الصورة إحياءً لذكرى رحيل الأمير سعود الفيصل الذي توفي في 22 رمضان 1436هـ (9 يوليو 2015).

وفق “أخبار 24”.

في ذكرى رحيله.. صورة تاريخية تجمع الأمير سعود الفيصل مع الملك فهد خلال إحدى المناسبات

جديد المحليات
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