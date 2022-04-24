في ذكرى رحيله.. صورة تاريخية تجمع الأمير سعود الفيصل مع الملك فهد خلال إحدى المناسبات

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك الراحل مع الأمير سعود الفيصل، الملقب بفارس الدبلوماسية العربية، وعميد وزراء الخارجية في العالم.
وأظهرت الصورة الملك الراحل وهو يتشاور مع الأمير سعود الفيصل خلال مشاركتهما في إحدى المناسبات الرسمية الخارجية.
وجاء نشر الصورة إحياءً لذكرى رحيل الأمير سعود الفيصل الذي توفي في 22 رمضان 1436هـ (9 يوليو 2015).
#سعود_الفيصل رحمه الله خدم الدبلوماسية في عهد أربعة ملوك..
صورة تجمع #الملك_فهد رحمه الله مع زعيم الدبلوماسيين العرب “المنقذ والحكيم” الذي قدم إنجازات عظمى على الصعيدين العربي والإسلامي منها مبادرة الملك فهد للسلام لدعم القضية الفلسطينية عام 1981م.
#ذكرى_وفاة_سعود_الفيصل pic.twitter.com/xAb4titQKG
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) April 23, 2022
وفق “أخبار 24”.