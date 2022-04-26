“الصناعة”: إصدار 49 رخصة تعدينية جديدة خلال مارس 2022

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 49 رخصة تعدينية خلال شهر مارس الماضي، تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء و4 رخص فائض خامات معدنية ورخصة كشف واحدة.
وأوضحت أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي تجاوز ألفي رخصة، تصدرتها محاجر البناء بـ 1.3 ألف رخصة، ثم رخص الكشف بـ 530 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 166 رخصة، و29 رخصة استطلاع و10 رخص فائض خامات معدنية.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بعدد 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 387، ثم الشرقية بـ 326 رخصة، والمدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع. وفق “أخبار 24”.