نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ماذا لو رفض مستفيد الضمان الاجتماعي زيارة المسكن وتزويد الباحث بالمعلومات؟ “الموارد البشرية” تجيب
26/04/2022   9:18 م

ماذا لو رفض مستفيد الضمان الاجتماعي زيارة المسكن وتزويد الباحث بالمعلومات؟ “الموارد البشرية” تجيب

+ = -
1041

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراء الواجب اتخاذه عند رفض أحد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي زيارة الباحث الاجتماعي.

وأكدت، خلال استعراضها لأبرز الاستفسارات الواردة لحساب العناية بالعملاء التابع للوزارة، أنه في حال رفض مقدم الطلب زيارة الباحث الاجتماعي وتزويده بالمعلومات التي يتطلب جمعها خلال الزيارة، فإن ذلك يُعد عدولًا عن طلب المعاش، ويتم صرف النظر عن طلبه.

وأضافت أنه في حال كان التأخر من الوزارة في إجراء زيارة المسكن لسبب لا يد لمقدم الطلب فيه، فيُعد الطلب مقبولًا لحين إجراء الزيارة. وفق “أخبار 24”.

ماذا لو رفض مستفيد الضمان الاجتماعي زيارة المسكن وتزويد الباحث بالمعلومات؟ “الموارد البشرية” تجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208325.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.