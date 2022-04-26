ماذا لو رفض مستفيد الضمان الاجتماعي زيارة المسكن وتزويد الباحث بالمعلومات؟ “الموارد البشرية” تجيب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراء الواجب اتخاذه عند رفض أحد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي زيارة الباحث الاجتماعي.
وأكدت، خلال استعراضها لأبرز الاستفسارات الواردة لحساب العناية بالعملاء التابع للوزارة، أنه في حال رفض مقدم الطلب زيارة الباحث الاجتماعي وتزويده بالمعلومات التي يتطلب جمعها خلال الزيارة، فإن ذلك يُعد عدولًا عن طلب المعاش، ويتم صرف النظر عن طلبه.
وأضافت أنه في حال كان التأخر من الوزارة في إجراء زيارة المسكن لسبب لا يد لمقدم الطلب فيه، فيُعد الطلب مقبولًا لحين إجراء الزيارة. وفق “أخبار 24”.