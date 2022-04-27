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جديد المحليات > بعد قرار مصر بسحبها من أسواقها.. “الغذاء والدواء” تعلق على ما جرى تداوله حول “الإندومي”
27/04/2022   7:09 ص

بعد قرار مصر بسحبها من أسواقها.. “الغذاء والدواء” تعلق على ما جرى تداوله حول “الإندومي”

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علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ما جرى تداوله بشأن قرار مصر بسحب شعيرية إندومي سريعة التحضير؛ بحجة احتوائها على نسبة من المبيدات.

وأكدت الهيئة أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية المعروضة في الأسواق تخضع لاشتراطاتها، وأنها تتابع جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها إلى المملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة.

يذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر قد منحت شركة إندومي مهلة 48 ساعة لسحب منتجاتها من الأسواق، بعدما اتضح وجود نسبة مبيدات في بهارات الشعيرية سريعة التحضير، عقب سحب عينات منها وتحليلها.وفق “أخبار 24”.

بعد قرار مصر بسحبها من أسواقها.. “الغذاء والدواء” تعلق على ما جرى تداوله حول “الإندومي”

جديد المحليات
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