بالفيديو.. “الأرصاد” توضح معايير اختيار مواقع الاستمطار

استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسن القحطاني، اليوم (الأربعاء)، ملامح برنامج الاستمطار، والذي دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي العمليات التشغيلية لمرحلته الأولى أمس.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن عملية استمطار السحب تستهدف مواقع محددة لتحفيز عملية هطول الأمطار على هذه المناطق المستهدفة.
وأضاف أن برنامج الاستمطار يستهدف المناطق التي تشهد تكوّن سحب ممطرة، ولذلك فإنه استهدف في مرحلته الأولى مناطق وسط المملكة والرياض والقصيم وحائل، ثم تشمل المرحلة الثانية عسير والطائف عندما تكون هناك فرصة مهيأة لذلك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اختيار مواقع الاستمطار يتم وفق دراسة ومنهجية محددة، حيث تعكف مجموعة من الخبراء والفنيين ومتخصصي الدعم اللوجستي على دراسة واختيار مواقع الاستمطار، والتي تستهدف المواقع التي تشهد تكوّنًا للسحب الممطرة.
فيديو | متحدث الأرصاد حسن القحطاني:
عملية استمطار السحب تستهدف مواقع محددة من السحب لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/6EDv7ze7QA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2022