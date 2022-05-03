بالصور.. تفاعل زوّار بوليفارد مع فعاليات نادي الإبل بالعيد.. وهذه أبرز العروض

تفاعل زوّار بوليفارد رياض سيتي، في اليوم الأوّل لعيد الفطر المبارك، مع الفعاليات والعروض التي قدمها نادي الإبل والتي ستستمر لـ 3 أيّام.
وبدأت الفعاليات بعدة عروض منها، الاستقبال في منطقة سكوير2 في بيت الشعر، ثم استديو التصوير الفوري بالزي التراثي الذي وجد إقبالاً من الأطفال وركن كأس “الشداد”، والمعرض المفتوح.
كما انطلقت مسيرات الهجن والهجّانة وتحلّق الصغار والكبار حول المسيرة وعددهم 15 فرداً بين فتى وفتاة، وهم متوشحون بزي المملكة التراثي، وقدّموا عروضهم الحيّة أمام الجمهور المتفاعل من وسط ساحة النافورة. وفق “أخبار 24”.
ومن أبرز العروض ركن كأس “الشداد” الذي جذب الحاضرين، وهو الكأس الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابقة “السادسة”، وتمّت صناعته في إيطاليا من الذهب الخالص وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس.