تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد لمركبات النقل واستحداث عقوبة الهروب من محطات الوزن

تعتزم الإدارة العامة للمرور، تعديل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، التي تنص على أنه يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتضمن التعديل تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد على الشاحنات والناقلات للمحافظة على الطرق، وإضافة عقوبة مخالفة الهروب من محطات الوزن، وتفعيل مخالفة الأوزان على المحاور.
المخالفات والعقوبات
وتحدد اللائحة الغرامات للوزن الزائد للإجمالي من 200 – 2000 كيلوجرام تقدر المخالفة بـ200 ريال لكل 100 كيلوجرام، ومن 2100- 5 آلاف كيلوجرام تقدر المخالفة بـ300 ريال لكل 100 كيلوجرام ومن 5100- 7 آلاف كيلوجرام تقدر المخالفة بـ400 ريال لكل 100 كيلوجرام، ومن 7100- 10 آلاف كيلوجرام تقدر المخالفة بـ500 ريال لكل 100 كيلوجرام، وأكثر من 10100 كيلوجرام تقدر المخالفة بـ800 ريال لكل 100 كيلوجرام.
وطبقاً للائحة المزمعة يُعاقَب كل من يتجاوز وزن أيٍّ من المحاور بـ200 كجم بغرامة مالية قدرها 2000 ريال لكل محور، ويعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة لهيكل مركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.
وغلظت اللائحة عقوبة تكرار مخالفة أبعاد الحمولة على مركبات النقل الثقيل خلال الرحلة الواحدة، بمضاعفة الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
كما يُعاقَب مَن يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
وأشارت إلى منع مركبة النقل من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف 2500 كجم، أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور 500 كجم، ويسمح بسيرها فقط في حال وجود تصريح من الجهة المعنية أو حال أُزيلت المخالفة.