كورونا في المملكة.. انخفاض الإصابات وارتفاع الحالات الحرجة وصفر وفيات مجددًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة انخفاضاً على مستوى الحالة الوبائية لكورونا في المملكة، حيث تراجعت الحالات الجديدة، كما انخفض عدد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت الوفيات صفراً مجدداً.
وطبقاً لهذه البيانات، فقد تم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض قدره 26 حالة عن يوم أمس، لتبقى الإصابات في معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ 8 مارس الماضي.
كما سجلت الوفيات صفرًا مجدداً، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظًا يوم أمس بتسجيل 4 وفيات، وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها تسجيل صفر وفيات منذ بدء الجائحة، وذلك بعدما تم تسجيلها 4 مرات خلال أبريل الماضي. وبذلك استقر إجمالي الوفيات عند 9093 حالة.
وتراجع عدد المتعافين من الفيروس، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 113 حالة جديدة، بانخفاض قدره 7 حالات عن يوم أمس، لكنها بقيت في معدلات مرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة، وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين إلى 742019 من أصل 754340 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
وارتفعت الحالات الحرجة لليوم الثالث على التوالي، إذ دخلت 3 حالات العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 52 حالة، وذلك بعدما شهدت تراجعًا على مدى الأسابيع الماضية.
وفق “أخبار 24”.