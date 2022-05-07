الأخضر يبدأ تحضيراته لكأس العالم انطلاقًا من إسبانبا

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحضيراته لكأس العالم 2022، بمعسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامجه الإعدادي للمونديال الذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل في دولة قطر.
ويخوض “الأخضر” خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في ٥ يونيو المقبل، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في ٩ يونيو المقبل، وذلك على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر وسيتخللها مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في 23 سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، إلى جانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.