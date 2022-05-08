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08/05/2022   3:04 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الإصابات الجديدة والوفيات.. وزيادة في حالات التعافي

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً ملحوظاً في الوفيات والإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل ارتفاع في حالات التعافي.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 339 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 105 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 755415 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، بعدما لم يشهد يوم أمس تسجيل وفيات، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9103 حالات.

وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة ؛ حيث تم تسجيل دخول حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 56 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 112 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 742563 حالة.

مستجدات "كورونا"

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الإصابات الجديدة والوفيات.. وزيادة في حالات التعافي

جديد المحليات
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