بالفيديو.. محمد نور: الاتحاد سيحسم لقب دوري المحترفين أمام الهلال

كشف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، محمد نور، عن توقعه لمن سيحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، بعد المناسبة بين الهلال والاتحاد.
وقال محمد نور في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “أتوقع أن يحسم فريق الاتحاد لقب الدوري من مباراة الهلال بنسبة 100%، حال الفوز، خاصة أن الفريق الاتحادي متصدر للترتيب العام، وصفوفه شبه مكتملة، وهذه المباراة ستكون مفصلية للاعبين عن غيرها”.
وأضاف: “لاعبو الاتحاد كانوا يخوضون مباراة الفتح وتفكيرهم وعينهم على مواجهة الهلال، ومتأكد بأن هناك إصراراً وعزيمة من الاتحاديين على حسم الدوري أمام الهلال”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “رومارينيو أفضل لاعب هذا الموسم بالنظر لصدارة الاتحاد لدوري المحترفين، ومساهماته بالتسجيل وصناعة الأهداف خاصة أنه يلعب أساسياً طوال الموسم، ودائماً اللاعب يصنع الفارق مع الاتحاد في المباريات الكبيرة”.
#ملعب_SBC | محمد نور: رومارينهو أفضل لاعب هذا الموسم.. حسم الدوري سيكون أمام الهلال. #قناة_SBC pic.twitter.com/DtvAFMDRj6
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 8, 2022