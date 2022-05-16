“سعود الطبية” توصي باتباع عدة نصائح عند استخدام دواء “بروبرانولول” لعلاج الأورام الوعائية عند الأطفال

أوصت مدينة الملك سعود الطبية، باتباع عدة نصائح عند استخدام دواء “بروبرانولول” المخصص لعلاج الأورام الوعائية عند الأطفال.
وقالت إن الدواء آمن وفعال لعلاج الأورام الوعائية عند الأطفال، ويمكن أن تزيد الآثار الجانبية مع زيادة الجرعة، مع الحرص عند استخدام حقنة لقياس كمية الدواء، مؤكدةَ على أهمية الفصل بين الجرعات ما بين 7 – 9 ساعات على الأقل، كما يفضل أخذ الجرعة الأخيرة قبل الساعة الـ9 مساءً.
وأضافت أنه لا ينبغي بأي شكل تعويض الجرعة الفائتة عن طريق مضاعفة الجرعة، إذا كان يجب تفويت الجرعة، وعند قيام الطفل ببصق كمية من الجرعة فلا يعطى جرعة أخرى، فقط يتم الانتظار حتى الجرعة الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وتابعت بأنه يجب التوقف عن إعطاء الطفل الدواء لبضعة أيام إذا كان يُعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس أو الإسهال، أو لم يشرب سوى كميات قليلة منه، مبينةً أنه يجب إبلاغ الأطباء أنه يستخدم “بروبرانولول” إذا احتاج للتوقف عن الأكل لعمل إجراء طبي مثل: جراحة أو تصوير بالرنين المغناطيسي.
ونصحت بعدم تناول بعض الأطعمة خاصة التمر والموز، مع ضرورة التحقق من جميع الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي، لأن الأدوية التي يستخدمها الطفل قد تتفاعل مع الأدوية الأخرى.