بالفيديو.. مطالبات بتحويل قضية النصر والاتحاد وحمدالله خارج الإطار الرياضي.. وهذه أقصى عقوبة ممكنة

كشفت مصادر إعلامية عن تطورات جديدة بشأن، الشكوى المقدمة من نادي النصر، ضد المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي، والمحترف المغربي بصفوف الفريق عبدالرزاق حمدالله.
وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، خلال تقديم برنامجه “شوت” عبر قنوات “SSC”: “هناك أنباء واردة للبرنامج في قضية النصر والاتحاد وحمدالله، بأنهم طالبوا الاتحاد السعودي، ولجنة الاحتراف، بتحويل القضية للجهات المختصة خارج الإطار الرياضي”.
وعلق الرئيس التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، حمد الصنيع، على تصريحات عبدالرحمن الحميدي، خلال البرنامج ذاته، قائلا: “للأسف خلال كل فترة توقف تكثر المواضيع بهذا الشأن، واعتقد أن القرارات في قضية حمدالله ستكون رياضية ولن تخرج عن الإطار ذاته”.
وأوضح “الصنيع”: “من الممكن أن يكون هناك تأكد من التسجيلات في جهات أخرى مختصة بعيد عن الرياضة حيث إن لجنة الاحتراف لها الحق في الاستعانة بأي خبراء للتحقيق من بعض الأدلة، ولكن القرار في النهاية سيكون رياضيا ولن يخرج عن ذلك”.
وأكد الرئيس التنفيذي السابق بنادي الاتحاد أن أقصى عقوبة ممكنة في قضية الاتحاد وحمدالله، هي حرمان النادي من التسجيل، أو إيقاف اللاعب وعقوبات مالية.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي النصر، بيانًا رسميًا، بشأن شكواه تجاه نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي.
وأوضح النصر أنه تقدم بشكوى بتاريخ 28 مارس ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي مع النادي. وفق “أخبار 24”.
وبعدها أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا توضيحيًا بشأن شكوى نادي النصر، التي كان قد تقدم بها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه.
#برنامج_شوت | عبدالرحمن الحميدي:
هناك أنباء وارده للبرنامج في قضية #النصر و #الاتحاد وحمدالله بأنهم طالبوا الاتحاد السعودية ولجنة الاحتراف تحويل القضية للجهات المختصة خارج الإطار الرياضي.@A_AlHameedi#SSC pic.twitter.com/hSwgb9pQ8z
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) May 15, 2022
#برنامج_شوت | حمد الصنيع:
القرار في قضية حمدالله سيكون رياضي ولن يخرج عنها.
@7amadss#SSC pic.twitter.com/i1CDTzUMSS
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) May 15, 2022