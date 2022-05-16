بالشراكة مع جهات عالمية.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق مشروع “الندوات العلمية”

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مشروع “الندوات العلمية”، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية المُختصة في خدمة اللغة العربي.
وأكد الأمين العام المكلف للمجمع، عبدالله الوشمي، أن مشروع “الندوات العلمية” يمثل أحد الأهداف الإستراتيجية للمجمع في مجالات تعليم اللغة العربية، لافتًا إلى أن المجمع يسعى، من خلال مشروع “الندوات العلمية”، إلى تجسير التواصل وتبادل الاستفادة بين الجهات اللغوية في أنحاء العالم المختلفة.
وأضاف أن المشروع سيقدم 12 ندوة تغطي عددًا من المجالات اللغوية الرئيسة، وذلك بما يشمل عددا من الاحتياجات المعرفية، ومنها الأمن اللغوي، والهوية اللغوية العربية وتعزيز مكانتها، والترجمة والتعريب، وغيرها. وفق “أخبار 24”.