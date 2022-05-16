أوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب، زيد الشبانات، تأثير أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الحبوب للمملكة.
وقال، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، إنه لا توجد أزمة في إمدادات الحبوب بالمملكة، مرجعًا ذلك إلى إستراتيجية المؤسسة العامة للحبوب، والتي تعتمد على مصادر مختلفة في دول وقارات متعددة وليس على مصدر وحيد.
وأكد أن مخزون الحبوب موجود، كما أن نسبة الحبوب التي تستوردها المملكة من روسيا وأوكرانيا يمكن تعويضها من مصادر إمداد أخرى، سواء في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو أوروبا. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه تم توقيع عقد الشهر الماضي لتأمين كمية كبيرة من الحبوب، ستكون في أسواق المملكة خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيرًا إلى أن المملكة نجحت أيضًا في تجاوز تأثير جائحة كورونا، والذي كان أكبر من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.
#في_العلن | زيد الشبانات – نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب عن الأزمة الروسية الأوكرانية: المخزون موجود ولا وجود لأزمة حبوب في المملكة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/qiqvRdaVAb
— قناة السعودية (@saudiatv) May 15, 2022