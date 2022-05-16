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جديد المحليات > صور الأقمار الصناعية تكشف تأثر الحدود الشمالية والشرقية بأتربة مثارة .. و”الأرصاد” تنبه
16/05/2022   1:57 م

صور الأقمار الصناعية تكشف تأثر الحدود الشمالية والشرقية بأتربة مثارة .. و”الأرصاد” تنبه

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أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر أجزاء من منطقة الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية اليوم (الإثنين) بالأتربة المثارة التي تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، وذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية الملتقطة حديثًا.

وأوضح المركز أنه من المحتمل أن يمتد تأثيرها خلال الساعات المقبلة لتشمل بقية الأجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض.

وتوقع المركز، في  تقريره عن حالة الطقس اليوم، تأثر مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة، وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالعوالق الترابية، لافتاً إلى احتمالية أن تكون السماء غائمة جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.وفق “أخبار 24”.

صور الأقمار الصناعية تكشف تأثر الحدود الشمالية والشرقية بأتربة مثارة .. و”الأرصاد” تنبه

جديد المحليات
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