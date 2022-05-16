“سرب” يوقع اتفاقية مع “إكس رايل البريطانية” لتدريب وتأهيل خريجي الثانوية في مجال الخطوط الحديدية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” توقيع اتفاقية بين المعهد وشركة إكس رايل البريطانية لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة.
وأوضح مدير عام المعهد ، المهندس عبدالعزيز الصقير، أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتأهيل خريجي الثانوية العامة وإعدادهم للعمل بعد التخرج في مجموعة من الوظائف النوعية، في مجال أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم في الخطوط الحديدية، وذلك لدعم سوق العمل في قطاع النقل وسد الاحتياج المتزايد للكوادر المتخصصة في هذا المجال.
وأبان الصقير أن مدة التدريب تمتد إلى 18 شهراً، منها 12 شهراً للتدريب النظري في المعهد، و6 أشهر للتدريب على رأس العمل في المرافق التابعة للشركة أو في المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو تشغيلها وصيانتها.وفق “أخبار 24”.