تضم أكثر من 40 قائداً وخبيراً دولياً.. “مبادرة مستقبل الاستثمار” تعلن عن قمتها الإقليمية في لندن

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن استضافة قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الأسواق الناشئة في روزوود لندن بإنجلترا يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة ستجمع بين المستثمرين الدوليين، وقادة العالم، وقادة الفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة؛ لمناقشة وتشكيل مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خاصة في الأسواق الناشئة.
وأضافت أنها ستركّز على موضوعين رئيسيين هما مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومستقبل الاستدامة، مع أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين ومن أهمهم محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، ووزيرة البيئة في مصر الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس وزراء إيطاليا السابق السيناتور ماتيو رينزي.
وأشارت إلى أنها ستكشف عن إطار عمل شامل جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومنهجية للتسجيل، تم تطويرها لتسريع استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، إن الكوكب يعاني من مشاكل كبيرة بسبب المناخ، ولكن المؤسسة لديها موارد هائلة لمواجهة هذه التحديات، مبيناً أن عدم وجود إطار للتنفيذ الفعال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاقتصادات الناشئة يمثل حجر عثرة للمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن استخدام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار في ازدهار عالمي، ومن المتوقع أن تصل الأصول إلى 53 تريليون دولار أمريكي، أي حوالي ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول عام 2025، مبيناً أن المؤسسة تعمل للتأثير على الإنسانية عبر 4 مجالات تتمثل في الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.