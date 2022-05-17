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جديد المحليات > وزير الطاقة يدشن مركز “جنرال إلكتريك” للتميُّز بخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
17/05/2022   8:43 ص

وزير الطاقة يدشن مركز “جنرال إلكتريك” للتميُّز بخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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دشَّنَ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس (الإثنين)، مركز شركة جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في منتدىً عُقد بعنوان “دعم قطاع الطاقة في المملكة” بمجمع الصناعة والتقنية التابع للشركة بالدمام.

ورعى وزير الطاقة احتفال الشركة بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق أعمال مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام، وأكثر من 5 أعوام على تأسيس “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”؛ كما شهد توقيع الشركة مذكرات تفاهم رئيسةً، في إطار حزمة من المبادرات.

وشملت قائمة المبادرات التي أعلنت عنها “جنرال إلكتريك” خلال المنتدى، توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كلٍّ من شركة أرامكو، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة “دسر”، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير مع الشركة السعودية للكهرباء، كما أعلنت “جنرال إلكتريك” في المنتدى فوزها بعقد من “سامسونج س ي آند تي” لتوريد توربينات غازية.وفق “أخبار 24”.

وشهد المنتدى تكريم الكفاءات السعودية من العاملين في مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام؛ وذلك للإنجازات الاستثنائية التي حقّقوها في أعمالهم، إلى جانب تكريم أبرز الموردين والشركاء في المملكة.

وزير الطاقة يدشن مركز “جنرال إلكتريك” للتميُّز بخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جديد المحليات
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