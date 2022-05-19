مجلس الضمان الصحي يوضح شروط ومزايا تأمين الإقامة المميزة

أوضح مجلس الضمان الصحي شروط ومزايا تأمين الإقامة المميزة الذي يُمنح لغير السـعوديين لمن هم بعمر 21 عاما.
وأضاف المجلس أن الفرد يحصل بموجب هذا التأمين على كامل منافع الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني.
وأشار إلى شروط نظام الإقامة المميزة تتضمن تقديم وثيقة تأمين طبي وفقا لنظام الضمان الـصـحـي الـتـعـاونـي ولائحته التنفيذية، وسـداد المقابل المالي الـذي تحدده اللائحة خلال 30 يوما من إبلاغه بالموافقة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الـطـلـب الـمـقـدم سيعد ملغى إذا لم يستوف الفرد المتطلبات خلال المدة المحددة، منوها بأنه يمكن من خلال موقعه الإلكتروني الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للإقامة المميزة.