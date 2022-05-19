نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مجلس الضمان الصحي يوضح شروط ومزايا تأمين الإقامة المميزة
19/05/2022   7:30 م

مجلس الضمان الصحي يوضح شروط ومزايا تأمين الإقامة المميزة

+ = -
521

أوضح مجلس الضمان الصحي شروط ومزايا تأمين الإقامة المميزة الذي يُمنح لغير السـعوديين لمن هم بعمر 21 عاما.

وأضاف المجلس أن الفرد يحصل بموجب هذا التأمين على كامل منافع الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني.

وأشار إلى شروط نظام الإقامة المميزة تتضمن تقديم وثيقة تأمين طبي وفقا لنظام الضمان الـصـحـي الـتـعـاونـي ولائحته التنفيذية، وسـداد المقابل المالي الـذي تحدده اللائحة خلال 30 يوما من إبلاغه بالموافقة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الـطـلـب الـمـقـدم سيعد ملغى إذا لم يستوف الفرد المتطلبات خلال المدة المحددة، منوها بأنه يمكن من خلال موقعه الإلكتروني الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للإقامة المميزة.

صور

مجلس الضمان الصحي يوضح شروط ومزايا تأمين الإقامة المميزة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211335.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.