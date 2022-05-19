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جديد المحليات > بتوجيهات من خادم الحرمين.. “سلمان للإغاثة” يسلم الفلبين مساعدات إنسانية بقيمة 3.2 مليون دولار
19/05/2022   7:29 م

بتوجيهات من خادم الحرمين.. “سلمان للإغاثة” يسلم الفلبين مساعدات إنسانية بقيمة 3.2 مليون دولار

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الخميس)، بتسليم مساعدات إنسانية إلى الفلبين بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتضمنت المساعدات أجهزة ومستلزمات طبية ووقائية بقيمة 1.7 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا، وتسليم دعم مالي لوزارة الصحة الفلبينية بقيمة 1.5 مليون دولار للتخفيف من آثار إعصار “راي” الذي أصاب الفلبين مؤخرًا، ومساعدة الأعمال الإغاثية والطوارئ الصحية في مدينة مراوي.

وقام مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز، الدكتور عبد الله المعلم، بتسليم الدعم المالي والعيني للجانب الفلبيني، بحضور سفير المملكة لدى الفلبين هشام القحطاني، ومن الجانب الفلبيني نائبة وزير الخارجية لورديس إيباراغويري، وعدد من المسؤولين الفلبينيين، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة مانيلا.

وثمّن الجانب الفلبيني الدعم السعودي، مقدماً شكره الجزيل للمملكة على دعمها السخي ووقوفها مع الفلبين لمواجهة أزماتها الصحية والطبيعية. وفق “أخبار 24”.

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز سلمان للإغاثة على أن تشمل برامجه جميع القطاعات الإنسانية للدول المحتاجة والمتضررة للحد من مضاعفات الأزمات الإنسانية.

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات إنسانية لجمهورية الفلبين

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات إنسانية لجمهورية الفلبين

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات إنسانية لجمهورية الفلبين

بتوجيهات من خادم الحرمين.. “سلمان للإغاثة” يسلم الفلبين مساعدات إنسانية بقيمة 3.2 مليون دولار

جديد المحليات
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