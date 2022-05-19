“الهيئة الملكية للرياض” تعلن افتتاح المدرسة السنغافورية “ون وورلد OWIS” العالمية في العاصمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الخميس)، عن افتتاح مدرسة “ون وورلد” العالمية “OWIS”، إحدى مدارس “مؤسسة المدارس العالمية” GSF السنغافورية العريقة في العاصمة الرياض.
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن برنامج “استقطاب المدارس العالمية”، الذي يهدف لجذب المدارس العريقة إلى العاصمة، بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والتعليم.
وستسهم المدارس العالمية في إيجاد نظام تعليمي متنوع، وتقديم مناهج وأنظمة تعليم معترف بها عالميًا، وتبني أفضل الممارسات المبنية على الخبرات.
ويأتي ذلك ضمن برنامج “جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية”؛ الهادف إلى تحفيز الشركات العالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة، وقد حصلت “44” شركة عالمية على تراخيص افتتاح مقراتها في الرياض.
وقال رئيس قطاع التعليم في الهيئة، مازن تمار، إن استقطاب المدارس العالمية يأتي ضمن خطوات تفعيل منظومة تعليم ذات مستوى عالمي لتحسين الفرص التعليمية لسكان الرياض، بهدف تحويل العاصمة إلى إحدى أكثر المدن العالمية تنافسية بحلول عام 2030.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة المدارس العالمية، أتول تيمرنيكار، إن مدرسة ون وورلد العالمية تلتزم بتقديم التعليم النوعي، وستمد الطلاب والطالبات بأساس تعليمي راسخ، يمكنهم من التفوق عالميًا. وفق “أخبار 24”.
وتُوفِّر المدرسة بنية تحتية حديثة صُمِّمَت لنقل المهارات التعليمية للطلبة، وتمكينهم من تطبيق معرفتهم في مختلف المجالات، ومنحهم فرصًا لتنمية مواهبهم واكتساب مهارات جديدة، مثل برامج البرمجة والروبوتات والتصميم ومناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وممارسة الرياضة.