رد برنامج “حساب المواطن”، على استفسارات جديدة بشأن سبب تغير مبالغ الاستحقاق التي يتم صرفها للمُستحقين في كل دفعة.
وأضح البرنامج، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.
ونوه إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، مضيفاً أنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل يتم التحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات، مع إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.