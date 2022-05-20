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رياضة > بالفيديو.. ولي العهد لرئيس الهلال: خيرها بغيرها
20/05/2022   12:47 م

بالفيديو.. ولي العهد لرئيس الهلال: خيرها بغيرها

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واسى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وتتويج الفيحاء باللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال ولي العهد لرئيس الهلال، بعد انتهاء المباراة، “خيرها بغيرها”، كما بارك ولي العهد لرئيس الفيحاء التتويج بلقب كأس الملك، في نسخته الـ47.

وتوج فريق الفيحاء، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحضور المباراة وتسليم الفيحاء الفائز الكأس والميداليات الذهبية، ووالهلال صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية. وفق “أخبار 24”.

ووصل ولي العهد إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وكان في استقباله، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث عُزف السلام الملكي، كما تم استعراض الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية.

بالفيديو.. ولي العهد لرئيس الهلال: خيرها بغيرها

رياضة
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