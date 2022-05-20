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رياضة > رئيس الفيحاء: استلام أول كأس من سمو ولي العهد هو أكبر تشريف لنا.. وشخصية الفريق منحتنا اللقب
20/05/2022   12:47 م

رئيس الفيحاء: استلام أول كأس من سمو ولي العهد هو أكبر تشريف لنا.. وشخصية الفريق منحتنا اللقب

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أعرب رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي عن سعادته البالغة عقب الإنجاز التاريخي بالفوز على الهلال في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.

وقال أبانمي في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “الحمد لله على ما تحقق، اعتقد أول نادي يستلم الكأس من سمو ولي العهد هو أكبر تشريف لنا”.

وأوضح: “شخصية الفريق مهمة جدًا في العمل الرياضي الجو هادئ ومناسب داخل النادي والكأس الغالية نتيجة لذلك”.

وأضاف: “لم نخطط للحصول على كأس الملك هذة السنة ولكن بعد القرعة ومستوانا أمام الباطن شعرت بان الكأس لنا بإذن الله”. وفق “أخبار 24”.

وتوج فريق الفيحاء، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بركلات الترجيح (3-1) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الخميس، في نهائي النسخة الـ47 من البطولة.

رئيس الفيحاء: استلام أول كأس من سمو ولي العهد هو أكبر تشريف لنا.. وشخصية الفريق منحتنا اللقب

رياضة
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