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جديد المحليات > بالفيديو.. “جودة المياه”: مياه “الصرف الصحي” المجددة يُسمح بها لجميع المحاصيل الزراعية.. لهذه الأسباب
21/05/2022   8:15 ص

بالفيديو.. “جودة المياه”: مياه “الصرف الصحي” المجددة يُسمح بها لجميع المحاصيل الزراعية.. لهذه الأسباب

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أوضح مدير إدارة جودة المياه في المؤسسة العامة للري، عبدالله بوطويبة، مدى إمكانية استخدام المياه المجددة من الصرف الصحي في زراعة المحاصيل الزراعية من عدمها.

وقال بوطويبة خلال مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية” إن المياه المجددة من الصرف الصحي يُسمح باستخدامها لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء أو قيود.

وأوضح أن المياه المجددة أفضل من المياه الجوفية في زراعة المحاصيل كونها تعتبر مصدرا مستداما طوال العام، وكذلك لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة، وانخفاض نسبة الملوحة فيها مقارنة بالمياه الجوفية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “جودة المياه”: مياه “الصرف الصحي” المجددة يُسمح بها لجميع المحاصيل الزراعية.. لهذه الأسباب

جديد المحليات
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